VENTURI 4,5 Commette un errore madornale che apre la strada al vantaggio del Carpi. Per fortuna sua e dell’Arezzo non incide sul risultato finale. RENZI 7,5 Un rientro in grande stile suggellato con una rete di pregevole fattura. L’asse con Pattarello funziona. Moto perpetuo sulla corsia. GILLI 7 Implacabile in marcatura. Attento ed esplosivo. CHIOSA 6 Si vede che non è al massimo. Rischia anche il fallo da rigore nella ripresa. Si gestisce con l’esperienza. RIGHETTI 6,5 Tampona e riparte. Continua la sua crescita sul piano della personalità MAWULI 6 Da un suo recupero nasce l’azione che porta all’1-1. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Implacabile Gilli. Chierico, gran qualità. Pattarello al top