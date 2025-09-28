Impianto fotovoltaico sì del consiglio al ricorso al Tar
Semaforo verde al ricorso presso il Tar contro l’impianto agrivoltaico "EG Lago" da realizzare tra le vie Cantalupo e Alberone ad Argenta. L’ok è stato annunciato alcune sere fa nel corso della seduta consigliare, che ha detto sì ad una sorta di "sollecito" avanzato con una interpellanza del capogruppo di Fratelli d’Italia Nicola Fanini. Che, fatte proprie le dimostranze di larga parte dei cittadini, ha chiesto un intervento in tal senso da parte del Comune, che dopo una certosina selezione del legale cui affidare l’incarico, ha fatto la sua scelta, dando così il via all’istanza di costituzione in giudizio per l’impugnazione della delibera 1175 del 14 luglio 25, della giunta emiliano-romagnola. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
