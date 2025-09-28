Impatto immediato | i nuovi acquisti benzina nel motore dell’Atalanta di Juric

Torino. Ogni ciclo ha una fine, il passato non si dimentica, anzi spesso pone le basi per ciò che verrà dopo, ma c’è anche bisogno di un ‘taglio’ per creare qualcosa di nuovo verso il futuro. È esattamente il caso dell’ Atalanta di oggi, che ha salutato e ringraziato Gasperini, accolto Ivan Juric: segno di continuità con certi principi, di discontinuità per altri versi. Le evidenze, dopo le prime 5 partite di campionato, raccontano di certezze che vanno ancora costruite, di altre che se ne sono aggiunte – in quanto a singoli, s’intende. Alcuni stanno palesando delle difficoltà, ma a fare da contraltare c’è l’impatto immediato dei nuovi acquisti estivi: benzina immediata nel motore nerazzurro. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

