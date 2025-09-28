Immersioni forestali gratuite al Parco Marenzi | benessere nella natura ogni mercoledì di ottobre

Ecodibergamo.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

DA SAPERE. Una pausa pranzo all’insegna del relax e del contatto con la natura. A partire da mercoledì 1 ottobre e per tutti i mercoledì del mese, l’associazione Nume del Bosco e Legambiente, in collaborazione con l’assessorato alla Transizione ecologica, Verde e Ambiente, propongono le immersioni forestali gratuite al Parco Marenzi. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

