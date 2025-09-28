Il voto del candidato presidente Claudio Bolletta

Anconatoday.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ha votato alle 11.20 di questa mattina anche il candidato presidente di Democrazia Sovrana Popolare Claudio Bolletta. Lo ha fatto alla Scuola media via Paganini 5 di Chiaravalle. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

In questa notizia si parla di: voto - candidato

