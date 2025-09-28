Il volley è solo azzurro! Battuta la Bulgaria Italia campione del mondo anche con gli uomini
Giannelli e compagni non lasciano scampo alla Bulgaria battuta 3-1 e conquistano il quinto oro iridato dopo l'impresa delle ragazze di Velasco. Azzurri trascinati da Romanò. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Volley, poker Azzurro ai Mondiali Under 19: battuta la Cina 3-1. Stasera il Giappone
Il Volley Bergamo si tinge d’azzurro: Eze, Armini, Parisi e Rossini alle Universiadi
LIVE Italia-Giappone, Universiadi volley femminile 2025 in DIRETTA: lo squadrone azzurro va a caccia dell’oro
Mondiali di Volley: l'Italia punta sull'azzurro della Penisola, Gargiulo pronto alla sfida con l'Argentina
MURO AZZURRO MONDIALE! #Block #monsterblock #Final #volley #volleyball #pallavolo #Gold
L'Italia trionfa ai Mondiali di volley femminile: Turchia battuta per 3-2 - Dopo la battaglia contro il Brasile in semifinale, l'Italia ha conquistato un'altra sfida resa ancora più complicata dall'avversaria Vargas che ha messo in serie difficoltà la ricezione azzurra. Da tg24.sky.it
Azzurre da sogno, la nazionale di volley è campione del mondo, battuta la Turchia al tiebreak - Le azzurre, partite bene, hanno poi concesso troppo spazio ai ... Lo riporta blitzquotidiano.it