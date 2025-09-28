Il volley è solo azzurro! Battuta la Bulgaria Italia campione del mondo anche con gli uomini

Gazzetta.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giannelli e compagni non lasciano scampo alla Bulgaria battuta 3-1 e conquistano il quinto oro iridato dopo l'impresa delle ragazze di Velasco. Azzurri trascinati da Romanò. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

il volley 232 solo azzurro battuta la bulgaria italia campione del mondo anche con gli uomini

© Gazzetta.it - Il volley è solo azzurro! Battuta la Bulgaria, Italia campione del mondo anche con gli uomini

In questa notizia si parla di: volley - azzurro

Volley, poker Azzurro ai Mondiali Under 19: battuta la Cina 3-1. Stasera il Giappone

Il Volley Bergamo si tinge d’azzurro: Eze, Armini, Parisi e Rossini alle Universiadi

LIVE Italia-Giappone, Universiadi volley femminile 2025 in DIRETTA: lo squadrone azzurro va a caccia dell’oro

L'Italia trionfa ai Mondiali di volley femminile: Turchia battuta per 3-2 - Dopo la battaglia contro il Brasile in semifinale, l'Italia ha conquistato un'altra sfida resa ancora più complicata dall'avversaria Vargas che ha messo in serie difficoltà la ricezione azzurra. Da tg24.sky.it

Azzurre da sogno, la nazionale di volley &#232; campione del mondo, battuta la Turchia al tiebreak - Le azzurre, partite bene, hanno poi concesso troppo spazio ai ... Lo riporta blitzquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Volley 232 Azzurro Battuta