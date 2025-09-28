Il video pro-Palestina allo stadio San Mamés di Bilbao è un falso generato con l’AI
Circola un video dove viene mostrato un presunto gesto si solidarietà avvenuto nello stadio San Mamés di Bilbao. La clip mostra migliaia di persone in campo che disegnano un’enorme bandiera della Palestina. La scena, presentata come reale, non è mai avvenuta nello stadio dell’Athletic Club. Si tratta di un contenuto falso generato con l’Intelligenza Artificiale. Per chi ha fretta. Lo stadio non è il San Mamés: struttura e dettagli architettonici non coincidono.. Mancano riscontri ufficiali, sui social del club o da parte di qualche media spagnolo.. La vera iniziativa pro Palestina dei tifosi si è limitata a uno striscione esposto durante la partita di Champions League contro l’Arsenal. 🔗 Leggi su Open.online
In questa notizia si parla di: palestina - stadio
Sventolano la bandiera della Palestina allo stadio durante l’amichevole tra Celtic e Ajax: Daspo per 5 tifosi
“In campo per la Palestina”: sport, solidarietà e impegno civile allo Stadio comunale di Lioni
“Mi hanno fermata mentre entravo allo stadio Maradona con la bandiera della Palestina”
CALCIO & SOLIDARIETÀ | INSIEME PER LA PALESTINA ? Domani, in occasione del match Bocale – ReggioRavagnese allo Stadio Lo Presti di Gallico (ore 15.00), si terrà l’iniziativa “Calcio e Solidarietà – Insieme per la Palestina”. Un invito a tutti i pres - facebook.com Vai su Facebook
"Palestina libera" Lo striscione degli ultras del Torino per la #Palestina, esposto mercoledì sera fuori dallo stadio Filadelfia. Vai su X
Corteo Pro Palestina, scontri con la polizia nei pressi dell'aeroporto di Caselle (VIDEO) - Massima allerta delle forze dell'ordine per il timore di infiltrazioni da parte di gruppi anarchici e antagonisti. Secondo rainews.it
Corteo pro Palestina a Torino, scontri manifestanti-polizia. VIDEO - Bottiglie, fumogeni, grossi petardi, sassi sono stati lanciati contro gli agenti che hanno risposto con ... Lo riporta tg24.sky.it