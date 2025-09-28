Il video pro-Palestina allo stadio San Mamés di Bilbao è un falso generato con l’AI

Circola un video dove viene mostrato un presunto gesto si solidarietà avvenuto nello stadio San Mamés di Bilbao. La clip mostra migliaia di persone in campo che disegnano un’enorme bandiera della Palestina. La scena, presentata come reale, non è mai avvenuta nello stadio dell’Athletic Club. Si tratta di un contenuto falso generato con l’Intelligenza Artificiale. Per chi ha fretta. Lo stadio non è il San Mamés: struttura e dettagli architettonici non coincidono.. Mancano riscontri ufficiali, sui social del club o da parte di qualche media spagnolo.. La vera iniziativa pro Palestina dei tifosi si è limitata a uno striscione esposto durante la partita di Champions League contro l’Arsenal. 🔗 Leggi su Open.online