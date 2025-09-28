Il video delle macerie al campo profughi di Nuseirat attaccato dall’esercito israeliano
Sono 40 le persone uccise dal fuoco israeliano da stamattina a Gaza. lo hanno riferito fonti mediche ad Al Jazeera. Una fonte dell’ospedale al-Ahli ha affermato che tra le due persone uccise nei bombardamenti israeliani nel quartiere di Sabra, a sud di Gaza City, c’è anche un minorenne. Il video mostra l’attacco israeliano al campo profughi di Nuseirat, nella Striscia di Gaza centrale. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: macerie - campo
Gaza, raid aereo di Israele sul campo profughi di Deir al-Balah: le immagini delle macerie
Afghanistan in macerie, oltre 800 morti per il terremoto: l’Ue pronta ad offrire soccorsi sul campo
#Palestinesi ispezionano i danni e rimuovono le macerie dopo che un attacco aereo ha colpito un'abitazione nel campo di Al-Zawaida, nella Striscia di #Gaza centrale. Vai su X
? Giornata di allenamento al campo macerie di Codogno (LO) per la squadra #cinofili della #palerici Nuove esperienze per i cani più giovani e ottimo allenamento per quelli già bene addestrati ? Si continua così per migliorare la preparazione d - facebook.com Vai su Facebook