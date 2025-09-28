Il video delle borseggiatrici scatenate a Torino | distraggono il cassiere e rubano 4.000 euro in contanti
Vanno a colpo sicuro: mano lesta, continue richieste asfissianti e un gran baccano che manda in confusione la vittima. Sono almeno tre le borseggiatrici che ieri, 27 settembre, hanno rubato circa 4.000 euro in contanti e una carta di debito da un minimarket in corso Vittorio Emanuele II, a Torino. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
