Il Viareggio torna allo stadio dei Pini Grande attesa e sarà un Belvedere?

Sport.quotidiano.net | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sua maestà l’Eccellenza oggi offre come portata principale della 3ª giornata di campionato il grande ritorno del Viareggio allo stadio dei Pini “Torquato Bresciani“ dove l’avversario delle zebre sarà il Belvedere (fischio d’inizio alle 15; arbitra Iglio di Pistoia, con guardalinee Rama di Livorno e Di Legge di Pisa). Va invece al “Nardini“ di Castelnuovo Garfagnana il Real Forte Querceta (terna designata con Della Porta di Benevento, Bo di Livorno e Checchi di Viareggio). Vediamo in dettaglio. Qui Viareggio. "Ho tutti a disposizione e abbiamo una grande carica. anche per lo stadio – ammette l’allenatore Walter Vangioni – ma dovremo essere bravi soprattutto ad isolarci da un po’ tutto il conteso intorno, concentrandoci solo ed esclusivamente sulla partita. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

il viareggio torna allo stadio dei pini grande attesa e sar224 un belvedere

© Sport.quotidiano.net - Il Viareggio torna allo stadio dei Pini. Grande attesa... e sarà un Belvedere?

In questa notizia si parla di: viareggio - torna

Torna la corsa all’alba di Viareggio

Ciclimo, fascino e prestigio. A Ferragosto torna la Firenze-Viareggio

Il Torneo di Viareggio torna a casa: dopo 7 anni rinasce lo stadio dei Pini

viareggio torna stadio piniIl Viareggio torna allo stadio dei Pini. Grande attesa... e sarà un Belvedere? - Il Forte Querceta, con un centrocampo rinforzato, va in trasferta a Castelnuovo Garfagnana senza Marinari e Fortunati ... Lo riporta sport.quotidiano.net

Viareggio ritrova lo Stadio dei Pini: moderno e sostenibile - Restituito alla città l’impianto “Torquato Bresciani”, rinnovato nel segno della sostenibilità e della memoria sportiva. Secondo intoscana.it

Cerca Video su questo argomento: Viareggio Torna Stadio Pini