Il van contromano e sulle strisce e le gaffes in tv Tridico sempre più in affanno

Pasquale Tridico continua a collezionare gaffes. Dopo aver detto che le province della Calabria sono tre, ecco che un auto del “Crediamoci tour” ha commesso varie infrazioni stradali. Qualche giorno fa tappa a Rossano, il van personalizzato del candidato del centrosinistra ha parcheggiato contromano sulle strisce pedonali. Una foto che è diventata virale e che fa discutere gli elettori calabresi sempre più increduli dell'improvvisazione del centrosinistra. L'auto parcheggiata male è segno di una coalizione che si è trovata spiazzata dalle elezioni anticipate e sta conducendo la campagna elettorale in modo alquanto approssimativo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

