Il Trio Loxo’s per ’Rossini Open’ Fra note barocche e Nino Rota

Alle 16, nell’antica pieve di campanile di Santa Maria in Fabriago, secondo appuntamento del ’ Rossini Open ’ con il Trio Loxo’s, un ensemble che regala affascinanti sonorità con Gilda Gianolio all’arpa, Fulvio Fiorio al flauto e Michele Zaccarini al fagotto, proponendo musiche le più varie, dal barocco al contemporaneo. Il programma si aprirà proprio con il barocco per poi passare alle eleganti note di Nino Rota e dando infine spazio alla musica del ‘900. Il pubblico potrà quindi godere di un ascolto eclettico e ricco di emozioni. Dai virtuosismi della musica barocca, all’atmosfera serena e misteriosa della notte ricreata dalle melodie del tedesco Tim Jansa, fino agli esperimenti della compositrice americana Adrianne Albert. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

