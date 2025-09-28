Il tributo di Siena Awards | tutto il dolore di Gaza racchiuso in un’immagine

Siena, 28 settembre 2025 – È un’immagine dolente che arriva da Gaza, scattata il 14 giugno dello scorso anno, ma potrebbe essere stata scattata ieri. O magari domani, nella guerra senza sosta che martoria la Palestina. Ali Jadallah è il vincitore assoluto del Siena International Photo Awards 2025 annunciato ieri nella cerimonia ai Rinnovati. Insigniti con il primo premio anche Dennis Schmelz, per il Drone Photo Awards, e Andrew Rovenko, per il Creative Photo Awards, in più sono stati assegnati tutti gli altri riconoscimenti riportati nella pagina a fianco. L’immagine vincente è del fotografo palestinese Ali Jadallah e si intitola Leaving home, scattata a Gaza dopo un attacco israeliano che ha ridotto in macerie la casa della famiglia Abu Aisha a Deir al-Balah. 🔗 Leggi su Lanazione.it

