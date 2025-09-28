Il Toma Maglie stoppa il Brindisi | pari a reti inviolate al Fanuzzi

BRINDISI - Al Fanuzzi arriva una brutta battuta d'arresto per il Brindisi Fc. I biancazzurri non vanno oltre il pareggio a reti inviolate contro il Toma Maglie, in una gara valevole per la sesta giornata del campionato di Eccellenza pugliese. Primo tempo sotto tono per la squadra allenata da.

