il superstite gutierrez non avrebbe mai immaginato di esordire a milano corsera

Non è rimasto più nessuno nella difesa del Napoli. Fuori Rrahmani. Fuori Buongiorno. Fuori Olivera. Fuori Spinazzola. Gutierrez il superstite esordisce stasera a Milano contro la squadra di Allegri. Lo spagnolo ex Girona. Ne scrive il Corriere della Sera con Monica Scozzafava: Nulla da inventare, solo rimediare. Il mercato estivo gli ha portato, fra gli altri, lo spagnolo Miguel Gutierrez, 22 anni, terzino di spinta, reduce da un infortunio, che — non lo avrebbe mai immaginato — può esordire titolare nella Scala del calcio. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

