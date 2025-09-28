Il solito Nico Paz non basta con la Cremonese arriva un altro pareggio

Quicomo.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Secondo pareggio casalingo in campionato per il Como dopo quello ottenuto al Sinigaglia con il Genoa: l' 1-1, che lascia ancora amaro in  bocca, questa volta è arrivato contro l'ottima Cremonese (ancora imbattuta in serie A) di Davide Nicola. Il centrocampista argentino Nico Paz ha sbloccato il. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: solito - nico

Il solito Nico Paz non basta al Como. La Cremonese fa 1-1 con Baschirotto

Como-Cremonese 1-1, non basta il solito Nico Paz… Pareggia Baschirotto. Il finale è nervoso

Il Como imbrigliato dalla Cremonese: Baschirotto risponde al solito Nico Paz

Il solito Nico Paz non basta, con la Cremonese arriva un altro pareggio - Como 1907 – Butez, Posch, Diego Carlos, Ramon (45’ Kempf), Valle; Sergi Roberto (31’ Da Cunha), Perrone; Kuhn (45’ Addai), Nico Paz (90’ Morata), Jesus Rodriguez; Douvikas (66’ Caqueret) A disp. Da quicomo.it

solito nico paz bastaIl solito Paz non basta al Como (1-1) - I Lariani, dopo un primo tempo dominato e concluso in vantaggio grazie all'ennesima perla di Nico Paz (3 gol e 3 assist ... Scrive sportpaper.it

Cerca Video su questo argomento: Solito Nico Paz Basta