Il solito Nico Paz non basta con la Cremonese arriva un altro pareggio
Secondo pareggio casalingo in campionato per il Como dopo quello ottenuto al Sinigaglia con il Genoa: l' 1-1, che lascia ancora amaro in bocca, questa volta è arrivato contro l'ottima Cremonese (ancora imbattuta in serie A) di Davide Nicola. Il centrocampista argentino Nico Paz ha sbloccato il. 🔗 Leggi su Quicomo.it
In questa notizia si parla di: solito - nico
Il solito Nico Paz non basta al Como. La Cremonese fa 1-1 con Baschirotto
Como-Cremonese 1-1, non basta il solito Nico Paz… Pareggia Baschirotto. Il finale è nervoso
Il Como imbrigliato dalla Cremonese: Baschirotto risponde al solito Nico Paz
? Al solito Nico Paz risponde Baschirotto di testa. Espulso Jesus Rodriguez all’82’ per un fallo di reazione su Terracciano ? #COMCRE 1-1 #SkySport #SkySerieA #Como #Cremonese - facebook.com Vai su Facebook
#22settembre Oggi all’Onu é il giorno della Palestina L’Italia ha riconosciuto lo stato di Palestina? L’Italia ha imposto sanzioni a Israele? L’Italia ha smesso di vendere armi a Israele? Al solito ci gireremo dall’altra parte? Resteremo soli con Germania e Usa? - X Vai su X
Il solito Nico Paz non basta, con la Cremonese arriva un altro pareggio - Como 1907 – Butez, Posch, Diego Carlos, Ramon (45’ Kempf), Valle; Sergi Roberto (31’ Da Cunha), Perrone; Kuhn (45’ Addai), Nico Paz (90’ Morata), Jesus Rodriguez; Douvikas (66’ Caqueret) A disp. Da quicomo.it
Il solito Paz non basta al Como (1-1) - I Lariani, dopo un primo tempo dominato e concluso in vantaggio grazie all'ennesima perla di Nico Paz (3 gol e 3 assist ... Scrive sportpaper.it