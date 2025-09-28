Il sindaco ' poverello' dichiara un guadagno inferiore ai 500 euro al mese
Una situazione di indigenza, con un guadagno dichiarato di meno di 500 euro mensili. E’ quanto emerge dalla dichiarazione dei redditi del sindaco di Aversa Franco Matacena, relativa al 2024 (redditi del 2023).Matacena, che è presidente dell’ordine dei commercialisti di Napoli Nord (a titolo. 🔗 Leggi su Casertanews.it
