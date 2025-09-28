In 14 mesi il sindaco Valerio Pianigiani è già alle prese con la costituzione della sua terza giunta. Ma stavolta la situazione è davvero in bilico, tanto che il consigliere Enrico Venturi (FdI) gli suggerisce le dimissioni: "Non ha più i numeri per andare avanti. Lo accetti e dia ai cittadini la possibilità di un governo stabile". Domani la seduta del consiglio comunale si prospetta rovente con un consiglio diviso in due: 8 consiglieri di maggioranza, 8 di minoranza, da quando si sono spostati i due Psi. L’uscita dalla coalizione di governo dei socialisti rende anche difficile definire le due compagini ancora "maggioranza" e "minoranza" data la perfetta parità che costringerà l’amministrazione Pianigiani a confrontarsi atto dopo atto con i voti dei singoli consiglieri. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il sindaco ha perso la maggioranza. Dai rifiuti allo sport: lo strappo è servito