Il sindaco di Corciano difende Brunello Cucinelli | Pilastro etico ed economico per l’intera nazione
Dopo il crollo in borsa, la capitalizzazione ‘bruciata’ e le accuse di Morpheus Research sulla questione Russa subito ribattuta dalla casa di moda di Solomeo, il sindaco di Corciano, Lorenzo Pierotti, si schiera in difesa di Brunello Cucinelli. “Ina semisconosciuta agenzia ha colpito duramente. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
In questa notizia si parla di: sindaco - corciano
A Ellera c'è il Torneo dell'amicizia appuntamento alle 10 #corciano #inclusione #calcioa7 #torneodellamicizia #rassegnastampa #lanazione Lorenzo Pierotti Sindaco Francesco Cocilovo Elleracalcio - facebook.com Vai su Facebook
Dal sindaco di Corciano 'pieno sostegno' a Cucinelli - "Una semisconosciuta agenzia ha colpito duramente l'impresa Cucinelli con valutazioni che hanno causato un crollo in Borsa. Scrive msn.com
Caso Cucinelli, il sindaco di Corciano: «Lui simbolo dell’Italia migliore» - «Una semisconosciuta agenzia ha colpito duramente l’impresa Cucinelli con valutazioni che hanno causato un crollo in Borsa. Riporta umbria24.it