Il sestetto ideale e il Dream Team dei Mondiali di volley | chi sono i migliori giocatori presenti 4 azzurri
L’Italia ha vinto i Mondiali 2025 di volley maschile, battendo la Bulgaria per 3-1 nella finale andata in scena a Pasay City (Manila, Filippine). I ragazzi del CT Fefé De Giorgi sono saliti sul trono iridato per la seconda volta consecutiva, difendendo il titolo conquistato tre anni fa a Katowice e regalando al Bel Paese la quinta apoteosi della storia dopo quelle del 1990, 1994, 1998, 2022. L’Italia si è così portati a una sola lunghezza dalla vetta dell’albo d’oro, dove continua a guidare l’Unione Sovietica. I premi individuali sono stati consegnati nell’ambito della cerimonia di premiazione che ha avuto luogo al termine dell’atto conclusivo ed è stato così incoronato il Dream Team della competizione che ci ha tenuto compagnia negli ultimi diciassette giorni. 🔗 Leggi su Oasport.it
