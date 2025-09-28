Il Sassuolo travolge l' Udinese 3-1

AGI - Seconda vittoria in campionato per il Sassuolo. Gli uomini di Fabio Grosso superano 3-1 l' Udinese nel match del Mapei Stadium, valevole per la quinta giornata di Serie A, grazie alle reti realizzate da Armand Laurienté, Ismael Koné ed Edoardo Iannoni. Buon avvio di gara da parte dei friulani, che vanno vicini al gol prima con Zaniolo e poi con Kristensen, ma la retroguardia avversaria si salva. La formazione neroverde reagisce immediatamente e all'8' passa in vantaggio con Laurienté: contropiede gestito perfettamente dal tridente emiliano con Pinamonti che spizza per Berardi, il quale serve il francese, bravo a infilare la sfera nell'angolo lontano. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Il Sassuolo travolge l'Udinese 3-1

In questa notizia si parla di: sassuolo - travolge

Coppa Italia: il Venezia batte il Verona ai rigori sotto la grandine, Como travolge il Sassuolo 3-0

Il Sassuolo è travolgente, tris all’Udinese con Laurienté, Koné e Iannoni: tolti dal Var due calci di rigore ai friulani, seconda sconfitta di fila per la squadra di Runjaic in Serie A - facebook.com Vai su Facebook

#Sassuolo travolgente, tris all'#Udinese. Tolti dal Var due rigori ai friulani. Emiliani a segno all'8' con Laurienté e Koné al 12', nella ripresa le reti di Davis e di Iannoni, appena entrato e al primo centro in A #SassuoloUdinese Vai su X

Il Sassuolo travolge l'Udinese, al Mapei si festeggia - Emiliani a segno all 8 con Laurienté e Koné al 12 , nella ripresa le reti di Davis e di Iannoni, appena entrato ... Riporta lapressa.it

Sassuolo Udinese 3-1, dominio totale dei neroverdi che fanno un balzo importante in classifica - 1: vittoria importante per i neroverdi, friulani ancora al palo Al Mapei Stadium di Reggio Emilia si è giocata una sfida intensa e ricca di gol tra Sassuolo e Udinese, valida per la ... Secondo calcionews24.com