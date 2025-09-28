Il Sassuolo supera l' Udinese 3-1

AGI - Seconda vittoria in campionato per il Sassuolo. Gli uomini di Fabio Grosso superano 3-1 l' Udinese nel match del Mapei Stadium, valevole per la quinta giornata di Serie A, grazie alle reti realizzate da Armand Laurienté, Ismael Koné ed Edoardo Iannoni. Buon avvio di gara da parte dei friulani, che vanno vicini al gol prima con Zaniolo e poi con Kristensen, ma la retroguardia avversaria si salva. La formazione neroverde reagisce immediatamente e all'8' passa in vantaggio con Laurienté: contropiede gestito perfettamente dal tridente emiliano con Pinamonti che spizza per Berardi, il quale serve il francese, bravo a infilare la sfera nell'angolo lontano. 🔗 Leggi su Agi.it

