Il rispetto per il ’fine vita’ All’hospice San Martino | Umanità e sensibilità

EMPOLI È il luogo ed il tempo, dove la psicologia 'gioca' in prima linea. In trincea. E dove – afferma oggi la signora Maria Cristina Travaglia, ma possiamo trovare testimonianze analoghe nei 'book' delle strutture compresa quella empolese – andiamo fieri delle eccellenze della sanità. Tra dottori, infermieri, Oss, tutto lo staff che compone gli Hospice. Perché proprio di Hospice si sta parlando. Non sono i luoghi dove si va a morire perché si può, invece, tornare a vivere compatibilmente alle condizioni di salute. Sono i luoghi che creano una rete, che aiutano – davvero – le famiglie ed i pazienti in momenti comunque durissimi.

