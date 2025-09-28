Il Rione delle Fornaci vince la 99ª Festa dell’Uva

Lanazione.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Impruneta, 28 settembre 2025 – Il Rione delle Fornaci vince l’edizione numero 99 della Festa dellUva di Impruneta. Con 60 voti complessivi, supera il Rione Sant’Antonio, seguito dal Rione delle Sante Marie. A chiudere la graduatoria il Rione del Pallò.  Lo spettacolo vincitore, messo in scena dal Rione delle Fornaci, ha raccontato la storia della vite e della rosa, simboli intrecciati di amicizia e vita, ispirandosi a un’antica tradizione contadina. La rappresentazione ha proposto una narrazione intensa e attuale: la rosa, innamorata dell’uomo-muffa, subisce violenza e muore, metafora del dramma della violenza di genere. 🔗 Leggi su Lanazione.it

