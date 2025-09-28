Il ricordo del clochard morto a Bergamo | Le reti sociali antidoto alla solitudine

LA MESSA. Tantissime persone nella chiesa di Santa Rita per ricordare il clochard morto sotto i portici martedì scorso. Don Pietro Biaggi: «È nostro dovere prestare ascolto a queste situazioni». Intanto prosegue la ricerca dei parenti. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

ricordo clochard morto bergamoClochard trovato morto in via Locatelli a Bergamo, il 1° ottobre l’autopsia - È stata fissata per mercoledì 1° ottobre all’ospedale Papa Giovanni XXIII l’autopsia sul corpo di Dadrah Manjinder, il quarantaseienne di origine indiana, senza fissa dimora, trovato morto martedì 23 ... Secondo ecodibergamo.it

