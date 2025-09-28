Il regalo speciale che Donald Trump ha fatto a Kate Middleton durante la sua visita di Stato in Gran Bretagna

Il Presidente e la First Lady hanno consegnato alla famiglia reale una serie di toccanti regali, tra cui un inaspettato omaggio per Kate Middleton.

Cosa ha regalato Donald Trump a Kate Middleton: è un dono costoso che ha anche un valore simbolico - Donald Trump ha fatto visita ai royals nel corso di una visita di Stato a Londra assieme alla moglie Melania. Come scrive fanpage.it

Kate Middleton e Donald Trump: tensioni e regali nella visita di Stato - Kate Middleton e Donald Trump sono stati i veri protagonisti della visita di Stato del presidente USA in Inghilterra. Si legge su blogdilifestyle.it