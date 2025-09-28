Il Real Madrid non sa più vincere contro le grandi Xabi Alonso aspetta un centrocampista come lo aspettava Ancelotti

Dopo la sconfitta per 5-2 nel derby di Madrid, El Paìs scrive: Il Real Madrid non sa più vincere nei confronti diretti contro le grandi. Oggi è partito per un volo di otto ore e mezza verso Almaty (Kazakistan), tempo più che sufficiente per rimuginare sulla batosta subita al Metropolitano, con l’ulteriore penalizzazione dell’assenza di Dani Carvajal, out per un infortunio al soleo della gamba destra che lo terrà fermo tra le quattro e cinque settimane. Un mese e mezzo dopo la fine delle vacanze, la squadra di Xabi Alonso ha constatato con rammarico di essere ancora ferma dove era rimasta a metà luglio, quando il Psg le inflisse un 4-0 nelle semifinali del Mondiale per Club, che in realtà fu la continuazione dei rimedi presi nei mesi precedenti contro Barcellona (più volte), Arsenal e Liverpool. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

