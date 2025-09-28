Il Ravenna resta in vetta Rrapaj gela la Ternana

Ravenna 1 Ternana 0 RAVENNA: Anacoura; Da Pozzo, G. Donati, Esposito, Solini, Rrapaj (48’ st Ilari); Tenkorang, Lonardi (22’ st Motti), Rossetti; Luciani (38’ st Bianconi), Spini (48’ st Okaka). A disp.: Stagni, Borra, Falbo, Mandorlini, Calandrini, Corsinelli, Zagre, Scaringi, Menegazzo. All. Marchionni. TERNANA: D’Alterio; F. Donati, Maestrelli, Martella (8’ st Meccariello); Bianay Balcot (8’ st Romeo), Garetto (21’ st Tripi), Vallocchia, Ndrecka; Mc Jannet (30’ st Leonardi); Orellana (30’ st Brignola), Dubickas. A disp.: Vitali, Morlupo, Capuano, Ferrante, Longoni, Valenti, Biondini, Durmush, Proietti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il Ravenna resta in vetta. Rrapaj gela la Ternana

In questa notizia si parla di: ravenna - resta

Rrapaj resta al Ravenna: "Speriamo nella serie C"

Ravenna, resta Calandrini: "Valorizziamo i giovani"

Battuti i modenesi nel finale: decide Luciani su rigore. Il Ravenna vince e resta in vetta. A Carpi successo da batticuore

Le leggi delle donne che hanno cambiato l’Italia e quello che resta da fare Momento di incontro e riflessione sul tema dei diritti delle donne 26 settembre 2025 ?dalle 19:00 alle 20:30 Ravenna - MAR - Museo d’Arte della città di Ravenna, Sala Martini, - facebook.com Vai su Facebook

Il Ravenna batte la Ternana e resta in vetta - È un gol Rrapaj, poco prima della mezzora della ripresa, a decidere la sfida del Benelli fra Ravenna e Ternana. Si legge su msn.com

La Ternana sconfitta a Ravenna - Partita molto equilibrata, ma per la ternana arriva una sconfitta dopo 4 risultati utili di fila. Scrive rainews.it