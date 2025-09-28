Il Ravenna operaio non perde la testa Un fulmine di Rrapaj gela la Ternana

Ravenna 1 Ternana 0 RAVENNA (5-3-2): Anacoura; Da Pozzo, G. Donati, Esposito, Solini, Rrapaj (48’ st Ilari); Tenkorang, Lonardi (22’ st Motti), Rossetti; Luciani (38’ st Bianconi), Spini (48’ st Okaka). A disp.: Stagni, Borra, Falbo, Mandorlini, Calandrini, Corsinelli, Zagre, Scaringi, Menegazzo. All. Marchionni. TERNANA (3-4-1-2): D’Alterio; F. Donati, Maestrelli, Martella (8’ st Meccariello); Bianay Balcot (8’ st Romeo), Garetto (21’ st Tripi), Vallocchia, Ndrecka; Mc Jannet (30’ st Leonardi); Orellana (30’ st Brignola), Dubickas. A disp.: Vitali, Morlupo, Capuano, Ferrante, Longoni, Valenti, Biondini, Durmush, Proietti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Il Ravenna operaio non perde la testa. Un fulmine di Rrapaj gela la Ternana

