Gad Lerner si definisce ebreo “dissidente”. Non dalla religione israelitica, mi par di capire. Il che sarebbe più che legittimo. Come legittima è la scelta di un cattolico di essere, pur battezzato, “non praticante”, o critico del Papa regnante pro tempore. Immagino sia legittimo anche per un buddista e un islamico. Sono questioni di coscienza. Sicuramente Lerner ci tiene a definirsi “dissidente” dalle scelte politiche dello Stato di Israele. Una dissidenza antica, in verità, se ho compreso il senso delle posizioni da lui assunte nel corso dei decenni, e con chiarezza ribadite di fronte alla reazione di Israele dopo la strage perpetrata da Hamas il 7 ottobre del 2023 al Nova Festival. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Il rabbino e il dissidente a colpi di fioretto. Il duello tra Gad Lerner e Riccardo Di Segni