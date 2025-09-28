Il prototipo multidisciplinare dell’Unistrapg per rigenerare aree fluviali protagonista al XII Simposio Internazionale FKL sul Paesaggio Sonoro

Il modello, applicato alla riserva del Vergari, sarà proposto  per il Parco Fluviale del Tevere e per l’area del lago Trasimeno. L’Università per Stranieri di Perugia è stata protagonista del XII International FKL Symposium on Soundscape, svoltosi a Catania, portando al centro del dibattito un tema importante, la rigenerazione culturale dei territori marginali attraverso il paesaggio sonoro. L’evento, intitolato “Ways of Listening”, ha riunito studiosi, artisti ed esperti da oltre dieci Paesi (tra cui Regno Unito, Cipro, Francia, Germania, Brasile, Stati Uniti, Canada, Austria, Finlandia), per riflettere su come l’ascolto – oltre la sua funzione fisiologica – possa diventare strumento di conoscenza, relazione e trasformazione culturale. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

