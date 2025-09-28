Il pronipote di Lord Byron in visita ai musei dedicati al poeta | donato il bastone da passeggio

Ravennatoday.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A pochi giorni dalla visita ufficiale dei Capi di Stato della Repubblica di San Marino Denise Bronzetti ed Italo Righi, un altro grande evento ha acceso una luce internazionale sui Musei Byron e del Risorgimento. La consegna del bastone da passeggio appartenuto a Lord Byron da parte del pronipote. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: pronipote - lord

Il pronipote di Lord Byron in visita ai musei dedicati al grande poeta e al Risorgimento

pronipote lord byron visitaIl bastone da passeggio di Lord Byron entra tra i cimeli del museo dedicato al grande poeta inglese - Robin Byron, accompagnato dalla moglie, ha fatto visita ai musei Byron e del Risorgimento di Ravenna, portando in dono il bastone da passeggio appartenuto ... Segnala ravennaedintorni.it

pronipote lord byron visitaRavenna, il pronipote dona il bastone da passeggio di Lord Byron - A pochi giorni dalla visita ufficiale dei Capi di Stato della Repubblica di San Marino Denise Bronzetti ed Italo Righi, un altro ospite ha ... Si legge su corriereromagna.it

Cerca Video su questo argomento: Pronipote Lord Byron Visita