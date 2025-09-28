Il pronipote di Lord Byron in visita ai musei dedicati al poeta | donato il bastone da passeggio
A pochi giorni dalla visita ufficiale dei Capi di Stato della Repubblica di San Marino Denise Bronzetti ed Italo Righi, un altro grande evento ha acceso una luce internazionale sui Musei Byron e del Risorgimento. La consegna del bastone da passeggio appartenuto a Lord Byron da parte del pronipote. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Il pronipote di Lord Byron in visita ai musei dedicati al grande poeta e al Risorgimento
Il bastone da passeggio di Lord Byron entra tra i cimeli del museo dedicato al grande poeta inglese - Robin Byron, accompagnato dalla moglie, ha fatto visita ai musei Byron e del Risorgimento di Ravenna, portando in dono il bastone da passeggio appartenuto ...
