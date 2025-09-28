il primo sintomo insospettabile della demenza di bruce willis raccontato da sua moglie

Emma Heming Willis rivela che il primo segnale della demenza del maritp è stato un ritorno del balbettio d’infanzia. «Mai avrei pensato che fosse un sintomo di demenza precoce», ha confessato l’attrice e modella, che ha sposato la star di Hollywood nel 2009. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

