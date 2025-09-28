Il primo sintomo insospettabile della demenza di Bruce Willis raccontato da sua moglie
Emma Heming Willis rivela che il primo segnale della demenza del maritp è stato un ritorno del balbettio d’infanzia. «Mai avrei pensato che fosse un sintomo di demenza precoce», ha confessato l’attrice e modella, che ha sposato la star di Hollywood nel 2009. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
In questa notizia si parla di: primo - sintomo
I diktat di Netanyahu, i 21 punti di Trump: mai uno Stato palestinese Il premier israeliano fa chiudere il valico di Allenby, una risposta ai riconoscimenti europei e il primo sintomo dell’annessione @michelegiorgio2 - X Vai su X
"Ci rialleniamo quando deciderò di riallenarci". L'allenatore stizzito e il primo sintomo di una mancanza di serenità - facebook.com Vai su Facebook
Il primo sintomo (insospettabile) della demenza di Bruce Willis raccontato da sua moglie - Emma Heming Willis rivela che il primo segnale della demenza del maritp è stato un ritorno del balbettio d’infanzia. Si legge su vanityfair.it
Demenza: 10 segnali d’allarme da riconoscere subito - Dai sintomi precoci ai cambiamenti cognitivi, scopri quando rivolgersi al medico. my-personaltrainer.it scrive