Il Prezzo Unico Nazionale (PUN) dell’energia elettrica aggiornato al 28 Settembre 2025 si attesta a 0,092 €kWh. Analizzando le variazioni orarie registrate nella giornata precedente, 27 Settembre 2025, il prezzo minimo è stato di 0,0757 €kWh e il massimo di 0,1172 €kWh. Le ore più economiche sono state quelle notturne e del primo mattino, mentre il picco massimo si è registrato nelle ore serali, confermando la tendenza tipica di una maggiore domanda nelle fasce orarie comprese tra le 19:00 e le 22:00. Andamento giornaliero del PUN Giorno Valore medio nel giorno (€kWh) Variazione rispetto al giorno precedente 28092025 0,0920 -0,0144 27092025 0,1064 -0,0300 26092025 0,1094 +0,0032 25092025 0,1062 -0,0081 24092025 0,1143 +0,0027 23092025 0,1113 -0,0026 22092025 0,1162 +0,0166 21092025 0,0996 -0,0069 20092025 0,1065 -0,0095 19092025 0,1160 +0,0041 18092025 0,1119 +0,0023 17092025 0,1096 -0,0011 16092025 0,1107 -0,0021 15092025 0,1128 +0,0286 14092025 0,0847 -0,0188 13092025 0,1036 -0,0112 12092025 0,1148 -0,0010 11092025 0,1158 -0,0051 10092025 0,1210 +0,0037 09092025 0,1173 -0,0037 08092025 0,1210 +0,0252 07092025 0,0959 +0,0010 06092025 0,0949 -0,0162 05092025 0,1111 -0,0021 04092025 0,1132 +0,0067 03092025 0,1066 -0,0043 02092025 0,1109 -0,0017 01092025 0,1126 +0,0234 31082025 0,0892 -0,0018 30082025 0,0910 Andamento mensile del PUN Mese Valore medio nel mese (€kWh) Settembre 2025 0,1090 Agosto 2025 0,1088 Luglio 2025 0,1131 Giugno 2025 0,1118 Maggio 2025 0,0936 Aprile 2025 0,0999 Marzo 2025 0,1205 Febbraio 2025 0,1504 Gennaio 2025 0,1430 Dicembre 2024 0,1351 Novembre 2024 0,1309 Ottobre 2024 0,1167 Settembre 2024 0,0990 Andamento del PUN. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Il prezzo del PUN oggi: andamento e variazioni orarie