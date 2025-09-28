Il prezzo del gas per le famiglie oggi

Quanto costa oggi un metro cubo di gas? Il prezzo aggiornato quotidianamente è un dato fondamentale per chi vuole capire quanto inciderà la prossima bolletta sul bilancio familiare. Conoscere il valore della materia prima gas, aggiornato da ARERA per il mercato tutelato, permette di stimare con maggiore precisione la spesa mensile e di confrontare le offerte del mercato libero. Vediamo insieme i dati aggiornati e cosa significano per la tua bolletta. Nel mercato tutelato, il prezzo della sola materia prima gas per oggi 28 Settembre 2025 è fissato da ARERA in 0,422648 €Smc (prezzo di agosto 2025, ultimo disponibile). 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Il prezzo del gas per le famiglie oggi

