Il presunto rigore su McTominay e non solo | la moviola di Milan – Napoli accende il dibattito sentite Marelli

Spazionapoli.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Milan-Napoli, in corso il secondo tempo: il commento di Marelli sul doppio episodio all’interno dell’area di rigore rossonera. Continua il match tra Milan e Napoli con gli azzurri che hanno accorciato le distanze grazie al rigore trasformato da De Bruyne. Un gol importante per alimentare le speranze di rimonta da parte del Napoli di Antonio Conte. Intanto, alcuni episodi all’interno dell’area di rigore del Milan hanno tenuto banco e fatto discutere abbastanza. Milan-Napoli, gli episodi in area di rigore. Tra gli episodi di moviola da evidenziare spiccano quelli all’interno dell’area di rigore del Milan sia nel primo che nel secondo tempo. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

il presunto rigore su mctominay e non solo la moviola di milan 8211 napoli accende il dibattito sentite marelli

© Spazionapoli.it - Il presunto rigore su McTominay e non solo: la moviola di Milan – Napoli accende il dibattito, sentite Marelli

In questa notizia si parla di: presunto - rigore

presunto rigore mctominay moviolaMilan-Napoli, moviola: contatto tra McTominay e Fofana, il Napoli chiede rigore ma l'arbitro non fischia. Cosa è successo - La formazione campione d'Italia, sotto nel punteggio complici i gol rossoneri di Saelemaekers e Pulisic, ha richiesto un calcio di rigore per ... Come scrive msn.com

presunto rigore mctominay moviolaRigore non dato a McTominay, Marelli: "Tomori rischia molto, è questione d'intensità" - Rigore non concesso al Napoli, moviola Marelli: "Contatto McTominay- Scrive tuttonapoli.net

Cerca Video su questo argomento: Presunto Rigore Mctominay Moviola