Colpirne uno per educarne cento. Lo schema, antico ma efficace, si conferma nella recente revoca del visto Usa al presidente colombiano, Gustavo Petro, annunciata dal Dipartimento di Stato per le presunte “ azioni incendiarie e spericolate ” del leader di Bogotá nelle strade di New York, da dove avrebbe “incitato alla violenza ” e chiesto “ai soldati Usa di disobbedire agli ordini”, si legge nell’account X @StateDept. “Non ho nulla contro il popolo ebreo, né contro Israele, dove ho tanti amici”, ha chiarito il presidente colombiano, durante la manifestazione contro il genocidio a Gaza che si è tenuta venerdì a Manhattan, ribadendo l’intenzione di proporre all ’80ª Assemblea generale dell’Onu l’idea di costituire “un esercito per la salvezza del mondo con la finalità di liberare la Palestina “. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Il presidente colombiano Petro: "Serve un esercito di salvezza per liberare la Palestina". Gli Usa gli revocano il visto