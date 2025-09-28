Il Premio San Gennaro World 2025 ad Antonio Buono
nella nuova categoria “Amici del Premio San Gennaro”. Sul suggestivo sagrato del Duomo di Napoli, nell’ambito della prestigiosa cerimonia del Premio San Gennaro World 2025, è stato consegnato ad Antonio Buono, imprenditore digitale e filantropo, il riconoscimento come primo premiato assoluto della nuova categoria “Amici del Premio San Gennaro”, ideata dal patron e direttore artistico Gianni Simioli, voce storica di RTL 102.5. Il premio, consegnato da Marta e Claudia, figlie di Loredana, rappresenta un momento di profonda riconoscenza e testimonia il legame di lunga data che unisce Antonio Buono a Simioli e alla sua famiglia. 🔗 Leggi su 361magazine.com
