nella nuova categoria “Amici del Premio San Gennaro”. Sul suggestivo sagrato del Duomo di Napoli, nell’ambito della prestigiosa cerimonia del Premio San Gennaro World 2025, è stato consegnato ad Antonio Buono, imprenditore digitale e filantropo, il riconoscimento come primo premiato assoluto della nuova categoria “Amici del Premio San Gennaro”, ideata dal patron e direttore artistico Gianni Simioli, voce storica di RTL 102.5. Il premio, consegnato da Marta e Claudia, figlie di Loredana, rappresenta un momento di profonda riconoscenza e testimonia il legame di lunga data che unisce Antonio Buono a Simioli e alla sua famiglia. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Il Premio San Gennaro World 2025 ad Antonio Buono