Il Premio Estense a Marzio Mian | Il giornalismo bagliore di luce Augias | Teniamoci stretta l'Europa
Dove osano le aquile? Quella d’oro, sulle rive del Volga. In quella Russia profonda, in cui è complesso riavvolgere il nastro della storia. In cui la paura della democrazia prevale sulla volontà di uno zar forte. Marzio Mian, col suo Volga Blues (Feltrinelli), si aggiudica una 61esima edizione del Premio Estense che sa di consapevolezza e guarda al futuro. Emblematico, in questo senso, il passaggio di testimone alla guida della fondazione tra Gian Luigi Zaina e Andrea Pizzardi che subentrerà dall’anno successivo. Confindustria Emilia conferma – anche per bocca della vicepresidente, Sonia Bonfiglioli la volontà di immaginare il Premio come "un momento di responsabilità civile" e i giornalisti protagonisti forieri di "un bagliore di luce in questi tempi foschi". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
