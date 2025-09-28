Il Piemonte in Giappone | economia cultura eccellenze del territorio all’Expo di Osaka

Lidentita.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Missione congiunta di Regione Piemonte, Città di Torino, Politecnico, Confindustria e sistema camerale in Giappone: «La partecipazione allExpo è un’occasione strategica per rafforzare il legame tra il Piemonte e il Giappone e promuovere qualità, tradizione e innovazione» Dal 28 settembre al 4 ottobre 2025 il Piemonte è protagonista all’Expo di Osaka con una settimana di eventi e . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

il piemonte in giappone economia cultura eccellenze del territorio all8217expo di osaka

© Lidentita.it - Il Piemonte in Giappone: economia, cultura, eccellenze del territorio all’Expo di Osaka

In questa notizia si parla di: piemonte - giappone

piemonte giappone economia culturaInvestimenti, cultura e ricerca: il Piemonte sbarca in Giappone - Il presidente della Regione Alberto Cirio e il sindaco di Torino Stefano Lo Russo in missione tra Tokyo e Osaka per presentare le eccellenze all’Expo. torino.corriere.it scrive

Il Piemonte si racconta all'Expo di Osaka tra economia, turismo e enogastronomia - Dal 28 settembre al 4 ottobre missione congiunta di Regione Piemonte, Città di Torino, Politecnico, Confindustria e sistema camerale. Lo riporta rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Piemonte Giappone Economia Cultura