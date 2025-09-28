il piano trump per gaza

di Aldo Baquis TEL AVIV Nell’imminenza di un critico incontro a Washington, lunedì, con Benjamin Netanyahu l’amministrazione Trump sta compiendo uno sforzo serrato per presentare pubblicamente un "Piano in 21 punti" per la fine della guerra a Gaza. Numerose anticipazioni sono apparse negli ultimi giorni sui media, ma due emissari di Trump – Steve Witkoff e Jared Kushner – stanno ancora esaminando una lunga serie di dettagli con il premier israeliano. In parallelo il Qatar ha ripreso gli sforzi di mediazione, dopo il fallito attacco israeliano contro la leadership politica di Hamas a Doha. Trump ha chiarito che è urgente chiudere il conflitto e richiede importanti concessioni ad ambo le parti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

