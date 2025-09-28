Il Parlamento israeliano approva in prima lettura la pena di morte per i terroristi

La Commissione per la Sicurezza Nazionale della Knesset ha approvato in prima lettura un disegno di legge che introduce la pena di morte per i terroristi. La proposta, sostenuta dall'ultranazionalista Otzma Yehudit, ha suscitato critiche per la mancanza di dibattito e per i potenziali effetti negativi sulle trattative per il rilascio degli ostaggi detenuti da Hamas. 🔗 Leggi su Fanpage.it