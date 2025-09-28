Il palmares di Tadej Pogacar | una lista di trionfi sempre più sterminata
Il secondo titolo iridato consecutivo vinto oggi sul difficilissimo tracciato di Kigali, gara di 267,5 chilometri con un dislivello superiore ai cinquemila metri, è solo l’ultimo della sterminata serie di trionfi che caratterizzano il palmares di Tadej Pogacar, sempre più leggenda indiscussa del grande ciclismo. Uno sguardo molto rapido al curriculum del fuoriclasse sloveno permette di mettere in evidenza i successi nelle grandi corse a tappe: quattro edizioni del Tour de France (2020, 2021,2024 e 2025) e il trionfo al Giro d’Italia 2024. Manca in un albo d’oro ormai sempre più leggendario il successo alla Vuelta a España per completare la Tripla Corona. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: palmares - tadej
La clamorosa sconfitta di Tadej Pogacar per opera di Evenepoel alla cronometro dei campionati di ciclismo in Ruanda ha fatto il giro del mondo. - facebook.com Vai su Facebook
Tadej Pogacar conquista il suo primo Giro del Delfinato - Tadej Pogacar ha aggiunto un nuovo trofeo al suo già straordinario palmarès vincendo per la prima volta in carriera il Giro del Delfinato e raggiungendo così quota 99 vittorie in carriera. Segnala rsi.ch
Tadej Pogacar è il più forte di sempre? - Ma rispetto agli unici due fuoriclasse moderni cui può essere accostato per smisurato talento e palmarès, Tadej Pogacar siede alla tavola imbandita del ... Da corriere.it