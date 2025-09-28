Il nuovo velox non perdona supera i limiti in motorino | 2.200 euro di multe Ho sbagliato ma è una rapina

Un fiume di multe. Sta mietendo diverse vittime il nuovo autovelox fisso che è stato posizionato lungo viale Flaminia, sul territorio di Riccione, nel punto conosciuto come la “Curva del Fattore”. In quel tratto il limite è dei 50 chilometri orari e il sistema è entrato in funzione dal 12 agosto. 🔗 Leggi su Riminitoday.it