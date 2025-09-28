"Vorrei segnalare anche a voi del Carlino una situazione molto pericolosa: sul ponte San Carlo ancora non hanno sistemato le flange d’acciaio. Fino ad oggi fortunatamente nessuno si è fatto male ma visto che siamo sul camminamento pedonale e ciclabile se ci si aggancia qualcuno, potrebbe farsi male sul serio". La denuncia arriva da un nostro lettore che spiega di aver avvisato, ormai da settimane, il Comune, senza però che nessuno sia ancora intervenuto. Le flange in questione sono degli attacchi per una sorta di paracarro interno sul passaggio pedonale parallelo alla carreggiata. Dovrebbero essere ricoperte da materiale in gomma probabilmente, ma nonostante i lavori sul ponte terminati e l’inaugurazione avvenuta lo scorso Natale, questa parte è rimasta incompiuta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Il nuovo ponte San Carlo pericoloso per i pedoni: mancano le protezioni"