Il nuovo caccia stealth cinese ai raggi X | cosa sappiamo del J-XDS

Spuntano immagini inedite del nuovo caccia stealth cinese J-XDS, il velivolo realizzato dalla Shenyang Aircraft Corporation (SAC), meglio noto come J-50. Parliamo, innanzitutto, di un caccia di sesta generazione privo di coda con controllo di spinta vettoriale e un profilo molto elegante. Dalle ultime foto diffuse sul web, ammesso che siano reali e non fake, notiamo come l'aereo presenti superfici di controllo delle estremità alari girevoli e particolari fiancate. Ecco che cosa sappiamo. Le nuove foto del caccia cinese J-50. Come ha fatto notare il sito The War Zone, tra i dettagli più visibili delle immagini appena diffuse sul web ci sono gli scarichi bidimensionali con controllo della spinta, simili a quelli dell'F-22, che presentano sottili bordi seghettati attorno all'alloggiamento dello scarico, un dettaglio comune sui caccia stealth. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

