Il nuovo bullismo | l’esclusione online Succede a un ragazzo su quattro almeno una volta al mese
La compagnia telefonica olandese Kpn ha lanciato un cortometraggio, Everyone Except, che mostra come l’esclusione digitale possa trasformarsi in una violenza sottile e pervasiva. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
In questa notizia si parla di: nuovo - bullismo
Bullismo e cyberbullismo, colpiti 7 ragazzi su 10 in Italia: cosa cambia con il nuovo decreto
Dal bullismo alla tutela ambientale, il Comune avvia percorsi educativi integrati per il nuovo anno scolastico
Il Centro Sportivo Italiano – Comitato di Arezzo annuncia l’avvio di un nuovo progetto dedicato al contrasto del bullismo. L’iniziativa prende forma con la diffusione di un questionario anonimo rivolto al mondo scolastico, pensato per indagare e comprendere la - facebook.com Vai su Facebook
Lo street artist Villa dedica il nuovo manifesto a Paolo Mendico: “Anche io vittima di bullismo” - X Vai su X