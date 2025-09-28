Il nuovo bullismo | l’esclusione online Succede a un ragazzo su quattro almeno una volta al mese

Vanityfair.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La compagnia telefonica olandese Kpn ha lanciato un cortometraggio, Everyone Except, che mostra come l’esclusione digitale possa trasformarsi in una violenza sottile e pervasiva. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

il nuovo bullismo l8217esclusione online succede a un ragazzo su quattro almeno una volta al mese

© Vanityfair.it - Il «nuovo» bullismo: l’esclusione online. Succede a un ragazzo su quattro almeno una volta al mese

In questa notizia si parla di: nuovo - bullismo

Bullismo e cyberbullismo, colpiti 7 ragazzi su 10 in Italia: cosa cambia con il nuovo decreto

Dal bullismo alla tutela ambientale, il Comune avvia percorsi educativi integrati per il nuovo anno scolastico

Cerca Video su questo argomento: Nuovo Bullismo L8217esclusione Online