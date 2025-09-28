Lobotka,i numeri che lo incoronano Re della Serie A. Lo chiamano “Señor Lobo”, come il risolutore di problemi di Pulp Fiction. E mai soprannome fu più azzeccato. Stanislav Lobotka è il cuore, la mente e i polmoni del Napoli di Antonio Conte. Un giocatore totale, un dominatore silenzioso la cui importanza è certificata da numeri impressionanti: in questo inizio di stagione, è primo in quasi tutte le classifiche che contano. Napoli, Lobotka domina il centrocampo: primo in tutte le classifiche di efficacia. Palloni giocati, precisione dei passaggi, recuperi, chilometri percorsi. Non importa quale statistica guardiate, in cima troverete quasi sempre il suo nome. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

© Napolissimo.it - Il Napoli ha un dominatore silenzioso: Lobotka è primo in tutte le classifiche