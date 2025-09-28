Il Napoli ha un dominatore silenzioso | Lobotka è primo in tutte le classifiche

Napolissimo.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lobotka,i numeri che lo incoronano Re della Serie A. Lo chiamano “Señor Lobo”, come il risolutore di problemi di Pulp Fiction. E mai soprannome fu più azzeccato. Stanislav Lobotka è il cuore, la mente e i polmoni del Napoli di Antonio Conte. Un giocatore totale, un dominatore silenzioso la cui importanza è certificata da numeri impressionanti: in questo inizio di stagione, è primo in quasi tutte le classifiche che contano. Napoli, Lobotka domina il centrocampo: primo in tutte le classifiche di efficacia. Palloni giocati, precisione dei passaggi, recuperi, chilometri percorsi. Non importa quale statistica guardiate, in cima troverete quasi sempre il suo nome. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

il napoli ha un dominatore silenzioso lobotka 232 primo in tutte le classifiche

© Napolissimo.it - Il Napoli ha un dominatore silenzioso: Lobotka è primo in tutte le classifiche

In questa notizia si parla di: napoli - dominatore

napoli ha dominatore silenziosoNapoli, Politano leader silenzioso tra dribbling, corsa e sacrificio - Matteo Politano pedalando in salita sulla fascia del Napoli ha fatto molta strada passando da gregario a leader. Da gazzetta.it

napoli ha dominatore silenziosoGiovanni Di Lorenzo, leader silenzioso di Napoli e Italia: Rino Gattuso l’ha sempre apprezzato - Giovanni Di Lorenzo è oggi uno dei simboli del Napoli e un punto fermo della Nazionale Italiana. Lo riporta dailynews24.it

Cerca Video su questo argomento: Napoli Ha Dominatore Silenzioso