Il Napoli cade a San Siro Il Milan vince 2-1 e lo raggiunge in testa alla classifica
AGI - Un Milan solido e concreto fa suo il big match di San Siro superando 2-1 un Napoli privo di molti giocatori nel reparto difensivo. Alle reti di Saelemaekers e Pulisic nel primo tempo risponde De Bruyne dal dischetto nella ripresa, con la squadra di Allegri che resiste per oltre mezz'ora in inferiorità numerica. Dominio iniziale rossonero. Dopo nemmeno tre minuti, alla prima occasione utile, i padroni di casa sbloccano il risultato. Pulisic sgasa sulla sinistra, salta secco Marianucci e serve dalla parte opposta Saelemaekers, il quale si inserisce con i tempi giusti e batte Meret con il piatto destro. 🔗 Leggi su Agi.it
