Il Napoli cade a San Siro Il Milan vince 2-1 e lo raggiunge in testa alla classifica

28 set 2025

AGI - Un  Milan  solido e concreto fa suo il big match di San Siro superando 2-1 un  Napoli  privo di molti giocatori nel reparto difensivo. Alle reti di  Saelemaekers  e  Pulisic  nel primo tempo risponde  De Bruyne  dal dischetto nella ripresa, con la squadra di  Allegri  che resiste per oltre mezz'ora in inferiorità numerica. Dominio iniziale rossonero. Dopo nemmeno tre minuti, alla prima occasione utile, i padroni di casa sbloccano il risultato.  Pulisic  sgasa sulla sinistra, salta secco  Marianucci  e serve dalla parte opposta  Saelemaekers, il quale si inserisce con i tempi giusti e batte  Meret  con il piatto destro. 🔗 Leggi su Agi.it

