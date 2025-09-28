Il multiverso a Tu si que vales Maria De Filippi e Vessicchio imitano Orietta Berti e Fedez | l'esibizione è virale

L'esibizione di Maria De Filippi e Peppe Vessicchio a Tu si que vales è stata memorabile: i giudici si sono cimentati in "Mille" di Fedez e Orietta Berti. Il filmato è presto diventato virale sui social. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Tu Si Que Vales, al via la dodicesima edizione, stasera su Canale 5 - Oggi, sabato 27 settembre in prima serata su Canale 5, il primo immancabile appuntamento con Tu Si Que Vales, il talent show dedicato a performer, giunto alla sua 12° edizione. Si legge su comingsoon.it